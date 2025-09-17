НАВЕРХ
Зеленский потребовал от Запада думать об Украине, а не России

Sky News
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Запад должен думать не о будущих отношениях с Россией, а об Украине, поскольку это вопрос сегодняшнего дня, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, разговоры союзников о том, кто и какие санкции введет против России, несправедливы по отношению к Украине.

Зеленский также выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. В Европе все еще не могут полностью отказаться от российского газа и нефти, и это очень опасно для Украины, добавил он.

Ранее Зеленский потребовал от президента США к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

