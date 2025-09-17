НАВЕРХ
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов

Источник:
«Ведомости»
Более 20% жителей России не справляются с кредитной нагрузкой и почти столько же тратят на долговые обязательства более половины ежемесячной зарплаты, следует из опроса Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Не могут гасить свои кредиты 22% респондентов, 18,5% вынуждены отдавать за долги больше половины месячного дохода, около 21% опрошенных считают долговую нагрузку слишком большой, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование, в котором участвовали 1,2 тысячи человек старше 18 лет.  

Среди жителей с десятью и более кредитами около 6% не имеют стабильного заработка, рассказала глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Такие люди, по ее словам, находятся в критическом положении, когда старые долги покрываются средствами из новых кредитов.

По данным проекта, 28% жителей тратят от 50% до 100% на погашение долгов, еще 22% расходуют на это 30–50% заработка. Меньше 30% зарплаты тратят на кредиты 45% россиян. Последние считают свою кредитную нагрузку «низкой».

