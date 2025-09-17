НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед крушением под Тындой

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Разбившийся под Тындой Ан-24
Фото: © МАК

Последними словами экипажа Ан-24, потерпевшего крушение под Тындой в июле, была фраза, что земля низко, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

«Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», — последняя фраза, зафиксированная самописцем в период с 12:56:41 по 12:56:44. За семь секунд до этого звуковой регистратор зафиксировал сигнал радиовысотомера.

Спустя две минуты диспетчеры начали вызывать самолет по радио, но ответ так и не поступил. В 13:06 на аэродроме был объявлен сигнал тревоги.

Первым препятствием для Ан-24 стала верхушка дерева высотой около 15 метров. После этого самолет потерял управление, перевернулся на правый крен до 135 градусов и под углом пикирования около 20 градусов врезался в лес в 3,5 километра от Тынды, следует из отчета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ангара» оказалась под угрозой закрытия

Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он разбился после захода на второй круг. Погибли все 48 человек на борту.

При снижении Ан-24 экипаж установил давление по международным правилам QNH (от уровня моря), но при докладе диспетчеру сообщил высоту, соответствующую советской системе QFE (от уровня аэродрома). В условиях ливня и низкой облачности экипаж не мог визуально наблюдать землю, а диспетчеры не видели отметку самолета на радаре, говорилось в письме руководителя Росавиации Дмитрия Ярова авиапредприятиям.

Еще по теме
Вездеход утонул в озере в Забайкалье, погибли пять человек
Посадивший самолет в поле пилот будет отстаивать в суде невиновность
Житель погиб в Ангарске при взрыве газа
Три росгвардейца погибли при взрыве ж/д путей
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Численность населения Сибири стабилизируют
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин надел военную форму на учения «Запад-2025». ФОТО
Раскрыты последние слова экипажа Ан-24 перед крушением под Тындой
Обвиняемый в убийстве политика Кирка объяснил мотив
Госдума предложила увеличить длительность отпуска
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.