МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед крушением под Тындой

Последними словами экипажа Ан-24, потерпевшего крушение под Тындой в июле, была фраза, что земля низко, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

«Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», — последняя фраза, зафиксированная самописцем в период с 12:56:41 по 12:56:44. За семь секунд до этого звуковой регистратор зафиксировал сигнал радиовысотомера.

Спустя две минуты диспетчеры начали вызывать самолет по радио, но ответ так и не поступил. В 13:06 на аэродроме был объявлен сигнал тревоги.

Первым препятствием для Ан-24 стала верхушка дерева высотой около 15 метров. После этого самолет потерял управление, перевернулся на правый крен до 135 градусов и под углом пикирования около 20 градусов врезался в лес в 3,5 километра от Тынды, следует из отчета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Ангара» оказалась под угрозой закрытия

Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Он разбился после захода на второй круг. Погибли все 48 человек на борту.

При снижении Ан-24 экипаж установил давление по международным правилам QNH (от уровня моря), но при докладе диспетчеру сообщил высоту, соответствующую советской системе QFE (от уровня аэродрома). В условиях ливня и низкой облачности экипаж не мог визуально наблюдать землю, а диспетчеры не видели отметку самолета на радаре, говорилось в письме руководителя Росавиации Дмитрия Ярова авиапредприятиям.