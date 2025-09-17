Польша потребовала у Германии за Вторую мировую репарации в $1,5 трлн

Новый президент Польши Кароль Навроцкий встретился с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем и у обоих потребовал репарации в размере порядка 1,5 триллиона долларов за ущерб во Второй мировой войне. Немецкие политики ему отказали.

«Я сторонник выплаты Германией репараций Польше. Я предложил, что мы могли бы двигаться в направлении решения, связанного с финансированием польской оборонной промышленности, военных возможностей», — цитирует «Коммерсант» слова Навроцкого, произнесенные в ходе своего первого официального визита в ФРГ.

«В ответ на требование президента Польши о репарациях федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения этот вопрос юридически окончательно урегулирован. Однако содействие памяти и увековечению остается общим делом», — написала пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в соцсети X.

Весной 2025 года польское правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от требования репараций. Однако пункт о репарациях был включен в список предвыборных обещаний Кароля Навроцкого, победившего на выборах президента в августе 2025 года.



Власти Германии много раз заявляли, что оснований для выплат нет, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.