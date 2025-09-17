НАВЕРХ
«Союзмультфильм» создаст кинофраншизу про кота Матроскина

Фото: © t.me/soyuzmultfilm_official

«Союзмультфильм» собирается выпустить полнометражный игровой фильм «Матроскин. Настоящая история» о ранних годах жизни персонажа Эдуарда Успенского, сообщила пресс-служба киностудии.

Сценарий напишет Олег Маловичко, работавший над франшизами «Лед» и «Мажор», а также высокооцененными сериалами «Нулевой пациент», «Трасса» и «Троцкий». Фильм расскажет о том, как Матроскин встретил Профессора, научился говорить и сформировал ту самую уникальную жизненную философию, полюбившуюся нескольким поколениям зрителей.

«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных ТОПах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа», — цитирует пресс-служба «Союзмультфильм» генерального продюсера направления игрового кино киностудии Нелли Яралову.

Съемки начнутся в 2026 году. В перспективе история Матроскина должна вырасти в полноценную кинофраншизу из нескольких фильмов.

Антропоморфный персонаж кот Матроскин впервые появился в повести-сказке Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», изданной в 1974 году. В серии советских мультфильмов по произведениям писателя Матроскина озвучил Олег Табаков, а в современном мультсериале «Простоквашино» — его сын Антон Табаков.

Культгид #Кинематограф
