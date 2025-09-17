НАВЕРХ

Итоги игрового дня 16 сентября в КХЛ

Хоккейная сборная России
Фото: © Федерация хоккея России
«Локомотив» переехал «Ладу», Череповец и Магнитогорск делают по дублю, московское дерби показывает супер-шоу, а Нижний по-прежнему выше всех. Итоги игрового дня Континентальной хоккейной лиги в регулярном сезоне 2025/26

«Лада» 1 : 6 «Локомотив»

После двух поражений подряд «Локомотив» мощно возвращается, практически не заметив сопротивления тольяттинцев. 

Гол нападающего «Лады» Савчука в самом конце третьего периода не позволил Исаеву остаться «сухим», а в остальном команда Бориса Миронова снова выглядела беспомощной — в предыдущем матче со «СКА» тольяттинцы сгорели ровно с таким же счетом. А дальше у «Лады» в гостях пока непобедимый «Торпедо» и снова «СКА»...

«Северсталь» 2 : 5 «Металлург»

Натиск «Северстали» в начале игры и первый период на ноль явно не понравились тренерскому штабу «Металлурга», и во второй двадцатиминутке магнитогорские «Лисы» заносят безответные четыре в ворота череповчан с дублем Дерека Барака. 

Это, в свою очередь, пришлось не по душе нападающему «Северстали» Руслану Абросимову — в начале третьего периода с интервалом в 10 секунд он делает дубль за череповчан, украв у Набокова «сухарь». Но «Магнитка» для уверенности забивает еще одну, спокойно доводит матч до победы, а команду — до первого места на Востоке. 

Достаточно ровный по игре матч, в котором удаления (8 штрафов) «похоронили» команду Андрея Козырева еще во втором периоде.

«ЦСКА» 5 : 6 «Спартак»

Супер-классика в московском дерби. 0:1 от Орлова, 1:1 от Гурьянова, много стычек и драка, по 14 минут удалений в первом периоде. Хет-трик от голландского армейца Спронга, замена спартаковского вратаря, возвращение «Спартака» в игру с 4:1 к 5:4 к концу второй двадцатиминутки. 

Снова удаления, игра три на пять без забитых шайб, Джозеф Кин в равенстве сравнивает счет за две минуты до конца матча — 5:5. Бешенные скорости пятиминутных качелей в овертайме, и в серии буллитов Нэйтан Тодд на территории армейцев забирает игру в пользу «Спартака». 

Фантастическое шоу, в котором красно-белые прерывают свою трехматчевую серию поражений.

«Сочи» 0 : 3 «Торпедо»

Выступление Татьяны Булановой во Дворце спорта «Большой» и ее символическое вбрасывание шайбы в форме «Сочи» перед началом матча никак не помогло «Леопардам». Хотя по многим показателям сочинцы нижегородцев обыграли. 

После первого периода бросков в створ от подопечных Владимира Крикунова было в шесть раз больше — 18:3. Но магия Ивана Кульбакова в заколдованных воротах «Торпедо» оставляет южан без заброшенных. Непобедимые «Олени» с 10 очками после пяти игр уверенно возглавляют таблицу Запада и всего Чемпионата.

Матчи 17 сентября (мск):

«Амур» — «Сибирь»: 12.15
«Адмирал» — «Драконы»: 12.30
«Авангард» — «Салават Юлаев»: 16.30
«Автомобилист» — «Трактор»: 17.00
«Ак Барс» — «Нефтехимик»: 19.00

