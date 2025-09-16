НАВЕРХ
Трамп сделал внушение Зеленскому

Sibnet.ru
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на мирную сделку, заявил президент США Дональд Трамп.

«Ему придется заключить соглашение. Зеленскому надо пойти на соглашение», — сказал Трамп журналистам перед тем, как отправиться в Великобританию, трансляцию вел американский телеканал C-Span.

Трамп также отметил, что благодаря встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске месяц назад удалось многого достичь для старта переговорного процесса, но «для танго нужны двое».

Глава Белого дома уточнил, что в случае организации встречи лидеров России и Украины ему потребуется принять в ней участие «Похоже, мне нужно будет находиться в одном помещении с ними. Там есть много взаимной ненависти», — отметил он.

Трамп сделал внушение Зеленскому
