Хайтек
«Почта России» запустила услугу оцифровки писем

Sibnet.ru
«Почта России» запустила в мегаполисах сервис оцифровки писем для физических лиц, сообщила пресс-служба компании. Стоимость услуги составляет 63 рубля.

На старте услуга доступна клиентам из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Саратова, Казани, Ижевска, Самары, Уфы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Владивостока.

Сотрудники компании в специализированных центрах сканирования оперативно оцифровывают входящие отправления и загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении «Почты».

Компания обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности. Оригиналы писем бесплатно хранятся в течение месяца, после чего их утилизируют.

Тестирование сервиса для физических лиц началось в мае 2025 года. До этого оцифровка письменной корреспонденции была доступна только для юридических лиц. 

