Аэропорт Краснодара примет первый рейс

Sibnet.ru
Аэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара
Фото: Obakeneko / CC BY 3.0

Первый пассажирский авиарейс из Москвы в Краснодар состоится 17 сентября, его выполнит «Аэрофлот», сообщила Росавиациа. Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности из-за СВО.

Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Уфы, Красноярска и Екатеринбурга — 27 сентября, а на следующий день — из Новосибирска и Казани. Уже с 19 сентября рейсы будут выполнять несколько авиакомпаний.

S7 Airlines уже начала продавать билеты на самолеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Первый рейс перевозчик запланировал на 26 октября. Возобновить рейсы на Кубань также намерены Nordwind и «Уральские авиалинии».

Росавиация ранее подтвердила, что аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских лайнеров. Полеты могут выполняться ежедневно в светлое время суток. Интенсивность полетов заявлена на уровне не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

Ограничения на полеты в аэропортах на юге России были введены после начала специальной военной операции на Украине. В настоящее время закрытыми остаются аэропорты Брянска, Липецка, Курска, Воронежа, Белгорода, Ростова-на-Дону, Симферополя и Анапы.

