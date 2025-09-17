Вышел четвертый сезон «Утреннего шоу» с Энистон и Уизерспун

Четвертый сезон сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show) о сотрудниках вымышленного телеканала UBA с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях стартовал на стриминговом сервисе Apple TV+.

В продолжении события разворачиваются спустя два года после финала третьего сезона, когда UBA объединился с телеканалом-конкурентом.

«Мы попадаем в мир дипфейков, ИИ и дезинформации в тумане войны, которую мы сейчас видим на Ближнем Востоке. Мы пытаемся понять, кому можно доверять», — говорила шоураннер «Утреннего шоу» Шарлотта Стаудт Deadline.

Главные звезды сериала — Энистон (Алекс Леви) и Уизерспун (Брэдли Джексон) — вернулись к своим ролям. Также сыграют Билли Краудан (Кори Эллингтон), Марк Дюпласс (Чарли Блэк), Нестор Карбонелл (Янко Флорес), Джон Хэмм (Пол Маркс). К касту присоединились Марион Котийяр и Джереми Айронс.

В первом сезоне ведущего «Утреннего шоу» Митча Кесслера увольняют из-за обвинения в сексуальных домогательствах. Его напарница Алекс Леви неожиданно объявляет, что новой соведущей станет провинциальная и несдержанная журналистка Брэдли Джексон.

Второй сезон больше посвящен тому, как сотрудники редакции справляются с последствиями скандала. Например, Алекс уволилась, но ее хочет вернуть глава новостного отдел Кори Эллисон. В третьем команда UBA пытается привлечь нового инвестора в лице миллиардера Пола Маркса. С ним у Алекс завязывается роман. Брэдли покрывает брата, участвовавшего в штурме Капитолия. В конце сезона она сдается властям.

В четвертом сезоне «Утреннего шоу» будет 10 эпизодов. Последний выйдет 19 ноября. С 2023 года фильмы и сериалы на Apple TV+ выходят без русской озвучки (но с русскими субтитрами). Но в Сети можно легко найти предыдущие сезоны в русской озвучке.

Энистон снялась обнаженной в «Утреннем шоу»