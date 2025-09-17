НАВЕРХ
Отопительный сезон в Новосибирске стартует 17 сентября

Источник:
Sibnet.ru
Радиаторы от Горводомонтаж
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отопительный сезон начнется в Новосибирске 17 сентября. Дата начала разворота системы теплоснабжения мегаполиса установлена в соответствующем постановлении мэра Максима Кудрявцева.

Согласно документу, первыми тепло начнут получать детские сады, школы, больницы и социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Подключение жилых домов будет происходить в несколько этапов с 19 сентября. График опубликован на сайте Сибирской генерирующей компании.

«Сроки появления качественного теплоснабжения в домах также зависят и от персонала управляющих организаций, которые интенсивно работают в период запуска теплоснабжения», – уточнила пресс-служба СГК.

Полностью завершить подключение жилого фонда к теплу энергетики должны до конца сентября.

Решение о начале отопительного сезона власти принимают, когда среднесуточная температура в городе не превышает 8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Как правило, отопительный сезон длится до середины мая.

