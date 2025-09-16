НАВЕРХ
Соленый лед оказался источником бесплатной электроэнергии

Фото: Ivtorov / CC BY-SA 4.0

Соленый лед оказался источником слабой, но постоянной возобновляемой энергии, выяснили китайские ученые. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Materials.

В перспективе соленый лед может обеспечить условно бесконечное питание датчиков на территориях с постоянно низкими температурами среды, отмечают специалисты. Для этого достаточно небольшого давления.

Эффект обнаружили в процессе изучения образования грозовых разрядов в облаках. Оказалось, что ледяные кристаллы в атмосфере могут генерировать электрический ток, если они деформируются.

С точки зрения физики явление объясняется довольно просто — внутри льда остается жидкий рассол. Деформация образца заставляет рассол как носитель положительно заряженных атомов соли (катионов) — перетекать из областей с высоким давлением в области с низким давлением.

Это создает поток ионов. В результате на электродах в образце возникает разность потенциалов и начинает течь слабый ток. Ледяная батарейка размером примерно с горошину с содержанием соли на уровне 25% по массе смогла при деформации генерировать 1 мВ.

Пока технология далека от практического применения — например, для зарядки смартфона требуется куб из соленого льда размером в несколько десятков квадратных метров. Однако в перспективе ее эффективность может быть усовершенствована. 

