Трамп встретится с Зеленским на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов встретиться со свои украинских коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В Нью-Йорке сейчас проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках пройдет неделя высокого уровня с участием глав государств. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

«Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке», — приводит РИА Новости слова Рубио, сказанные в ответ на вопрос журналистов об усилиях Трампа по урегулированию на Украине.

Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является «единственным лидером в мире», который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.

По словам Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, «в мире не останется никого, кто может выступать посредником».