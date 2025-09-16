НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп встретится с Зеленским на следующей неделе

Источник:
РИА Новости
257 0
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов встретиться со свои украинских коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В Нью-Йорке сейчас проходит юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ее рамках пройдет неделя высокого уровня с участием глав государств. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

«Множественные телефонные разговоры с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке», — приводит РИА Новости слова Рубио, сказанные в ответ на вопрос журналистов об усилиях Трампа по урегулированию на Украине.

Госсекретарь США отметил, что Трамп продолжит пытаться добиваться завершения конфликта на Украине. По его словам, Трамп является «единственным лидером в мире», который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией.

По словам Рубио, если США введут санкции против РФ и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, «в мире не останется никого, кто может выступать посредником».

Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского
Еще по теме
Евросоюз отложил принятие новых санкций против России
Расстрел грозит подозреваемому в убийстве политика Кирка
Кремль прокомментировал угрозу Трампа «жестко ударить по России»
СВР заявила о подготовке Евросоюзом «майдана» в Сербии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏