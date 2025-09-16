Дженнифер Энистон выпустила кулинарную книгу для детей

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон опубликовала кулинарную книгу для детей, которая содержит 35 рецептов легких в приготовлении блюд.



«Рецепты простые, но вкуснейшие. Я надеюсь, что семьи получат удовольствие, пробуя новые блюда, и заодно повеселятся, готовя их. Приятного аппетита!», — пояснила актриса.



Книга «Готовим с Клайдео» вышла в издательстве HarperCollins. Она написана от имени собаки по кличке Клайдео, прототипом которого стал пес самой Энистон Клайд, пишет «Коммерсант».



Поклонников актрисы удивило несоответствие следящей за фигурой Энистон и высококалорийных рецептов пиццы, лазаньи и энчилады (обжаренная мексиканская лепешка с начинкой).



HarperCollins до конца 2025 года планирует опубликовать следующую книгу кулинарных рецептов от собаки — «Клайдео против арахисового масла». Позже выйдет и третий том — «Клайдео заводит друга».







