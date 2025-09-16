НАВЕРХ
Дженнифер Энистон выпустила кулинарную книгу для детей

«Коммерсант»
Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон опубликовала кулинарную книгу для детей, которая содержит 35 рецептов легких в приготовлении блюд. 

«Рецепты простые, но вкуснейшие. Я надеюсь, что семьи получат удовольствие, пробуя новые блюда, и заодно повеселятся, готовя их. Приятного аппетита!», —  пояснила актриса.

Книга «Готовим с Клайдео» вышла в издательстве HarperCollins. Она написана от имени собаки по кличке Клайдео, прототипом которого стал пес самой Энистон Клайд, пишет «Коммерсант».

Поклонников актрисы удивило несоответствие следящей за фигурой Энистон и высококалорийных рецептов пиццы, лазаньи и энчилады (обжаренная мексиканская лепешка с начинкой).

HarperCollins до конца 2025 года планирует опубликовать следующую книгу кулинарных рецептов от собаки — «Клайдео против арахисового масла». Позже выйдет и третий том — «Клайдео заводит друга».

Автор «Кода да Винчи» впервые за 9 лет опубликовал новую книгу



