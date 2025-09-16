Какие важные законы будут приняты осенью

Госдума осенью рассмотрит бюджет на трехлетний период, полный запрет вейпов, новые правила ипотечных каникул для семей с детьми и чрезмерную нагрузку на школьников.

Одним из ключевых вопросов осенней сессии станет рассмотрение проекта федерального бюджета на следующую «трехлетку». Депутаты совместно с регионами «отработают инфраструктурные и иные проекты, чтобы пожелания регионов были обязательно учтены в бюджете», рассказал «Парламентской газете» глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

В течение ближайших двух месяцев будет рассмотрен законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, абсолютное большинство депутатов поддерживают эту инициативу.

В начале сессии в приоритетном порядке Госдума планирует рассмотреть законопроект, который даст право семьям, в которых появился второй или последующий малыш, на ипотечные каникулы сроком на 1,5 года.

Осенью депутаты планируют вернуться к проблеме чрезмерной нагрузки на школьников. Парламентарии уже обращались к правительству с предложением рассмотреть этот вопрос. Кабмин проблему признал, но конкретных предложений для ее решения так и не выработал.