НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какие важные законы будут приняты осенью

Источник:
«Парламентская газета»
133 1

Госдума осенью рассмотрит бюджет на трехлетний период, полный запрет вейпов, новые правила ипотечных каникул для семей с детьми и чрезмерную нагрузку на школьников.

Одним из ключевых вопросов осенней сессии станет рассмотрение проекта федерального бюджета на следующую «трехлетку». Депутаты совместно с регионами «отработают инфраструктурные и иные проекты, чтобы пожелания регионов были обязательно учтены в бюджете», рассказал «Парламентской газете» глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

В течение ближайших двух месяцев будет рассмотрен законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, абсолютное большинство депутатов поддерживают эту инициативу.

В начале сессии в приоритетном порядке Госдума планирует рассмотреть законопроект, который даст право семьям, в которых появился второй или последующий малыш, на ипотечные каникулы сроком на 1,5 года.

Осенью депутаты планируют вернуться к проблеме чрезмерной нагрузки на школьников. Парламентарии уже обращались к правительству с предложением рассмотреть этот вопрос. Кабмин проблему признал, но конкретных предложений для ее решения так и не выработал.

Госдума начала осеннюю сессию
Еще по теме
Покупка квартир на вторичке стала безопаснее
Кандидатуру Краснова рассмотрят на пост председателя Верховного суда
Россиян предупредили о наказании за сбор некоторых видов грибов
Обязательная маркировка звонков юрлиц с 1 сентября сорвалась
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюз отложил принятие новых санкций против России
Кадыров обозвал Пугачеву «врагом народа»
Какие важные законы будут приняты осенью
Посадивший самолет в поле пилот будет отстаивать в суде невиновность
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Готовят армию против своего народа, никак иначе. Хотя народ уже давно чужой властям.