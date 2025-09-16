Евросоюз отложил принятие новых санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) не представит 19-й пакет антироссийских санкций в среду, 17 сентября, их принятие откладывается на неопределенный срок, пишет издание Politico со ссылкой на источники в Европе.

Этот вопрос выпал из повестки, поскольку президент США Дональд Трамп и сам Европейский союз сосредоточились на усилении давления на Словакию и Венгрию, чтобы те «снизили зависимость от российской нефти», рассказали источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть.

По словам источников, 19-й пакет мер не будет включать новые ограничения на продажу энергоносителей и вместо этого будет нацелен, в частности, на суда «теневого флота», которые Брюссель связывает с поставками нефти в обход санкций.