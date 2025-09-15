Краснова порекомендовали на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании 15 сентября порекомендовала генпрокурора России Игоря Краснова на должность нового главы Верховного суда.

Решение было принято единогласно, пишет ТАСС. Для назначения Краснову теперь осталось получить одобрение еще двух инстанций — президентской комиссии по судейским кадрам и Совфеда, куда его кандидатуру должен внести президент Владимир Путин.

Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет. Краснов оказался единственным претендентом на должность председателя Верховного суда, которая стала вакантной после того, как в конце июля ушла из жизни предыдущая глава судебного органа Ирина Подносова.

Краснову 49 лет. До прихода в Генпрокуратуру он работал в следственных органах. В качестве следователя по особо важным делам Краснов вел резонансные дела об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

С 2016 по 2020 год Краснов был заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В январе 2020 года он был назначен генпрокурором России. В январе 2025 года президент России Владимир Путин переназначил Краснова генпрокурором еще на пять лет.

В случае назначения на должность верховного судьи Краснов может стать первым в истории современной России чиновником, занимавшим высшие должности в следствии, прокуратуре и суде.