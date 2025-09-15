НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Краснова порекомендовали на пост главы Верховного суда

Источник:
Sibnet.ru
150 0

Высшая квалификационная коллегия судей на внеочередном заседании 15 сентября порекомендовала генпрокурора России Игоря Краснова на должность нового главы Верховного суда.

Решение было принято единогласно, пишет ТАСС. Для назначения Краснову теперь осталось получить одобрение еще двух инстанций — президентской комиссии по судейским кадрам и Совфеда, куда его кандидатуру должен внести президент Владимир Путин.

Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет. Краснов оказался единственным претендентом на должность председателя Верховного суда, которая стала вакантной после того, как в конце июля ушла из жизни предыдущая глава судебного органа Ирина Подносова.

Краснову 49 лет. До прихода в Генпрокуратуру он работал в следственных органах. В качестве следователя по особо важным делам Краснов вел резонансные дела об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

С 2016 по 2020 год Краснов был заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В январе 2020 года он был назначен генпрокурором России. В январе 2025 года президент России Владимир Путин переназначил Краснова генпрокурором еще на пять лет.

В случае назначения на должность верховного судьи Краснов может стать первым в истории современной России чиновником, занимавшим высшие должности в следствии, прокуратуре и суде.

Еще по теме
Губернатор Иркутской области Кобзев переизбрался на второй срок
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
Путин наградил Медведева орденом
Путин открыл Национальный космический центр. ФОТО
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль прокомментировал угрозу Трампа «жестко ударить по России»
Атомная подлодка «Архангельск» поразила цель в Баренцевом море
Глава МИД Германии пригрозил России
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏