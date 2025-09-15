НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир два слова

Источник:
Sibnet.ru
Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала два зашифрованных сообщения в эфир, следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за радиостанцией.

В эфире 15 сентября прозвучали слова «братец» и «перфект» в сопровождении кодовых цифр. Назначение сообщений радиостанции остается неизвестным, хотя после начала спецоперации она значительно повысила свою активность.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году частоте 4625 кГц. Ее неофициально называют радиостанцией «Судного дня», так как она якобы подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.

На Западе ее также называют «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира.

Оборона #Армия
Обсуждение (0)
