Кремль прокомментировал угрозу Трампа «жестко ударить по России»

Кремль слышал заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение по отношению к России иссякает, но Москва все так же рассчитывает на конструктивный диалог, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«Россия все равно сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, «в суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса».

Трамп ранее заявил о кончающемся терпении. Тогда же он пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями». Среди возможных действий он назвал ограничения в отношении банков, нефти, а также пошлины.

Москва подчеркивает, что ограничения ей не помешают. «Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными», — говорил ранее Песков.