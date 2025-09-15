НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль прокомментировал угрозу Трампа «жестко ударить по России»

Источник:
РБК
599 0

Кремль слышал заявление президента США Дональда Трампа о том, что его терпение по отношению к России иссякает, но Москва все так же рассчитывает на конструктивный диалог, сообщил представитель президента Дмитрий Песков.

«Россия все равно сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, «в суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса».

Трамп ранее заявил о кончающемся терпении. Тогда же он пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями». Среди возможных действий он назвал ограничения в отношении банков, нефти, а также пошлины.

Москва подчеркивает, что ограничения ей не помешают. «Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными», — говорил ранее Песков.

Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
Еще по теме
СВР заявила о подготовке Евросоюзом «майдана» в Сербии
Глава МИД Германии пригрозил России
Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского
Реакция Трампа на дроны над Польшей поразила Европу
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏