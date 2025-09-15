Эксперт развеял миф о «синей лампе»

«Синяя лампа» (рефлектор Минина) не убивает микробов и не обладает обеззараживающим действием. Весь эффект от действия прибора сводится к прогреванию, рассказал эксперт Тимофей Чернов.

«Это обычная лампочка, только из синего стекла, с вогнутым зеркалом, которое фокусирует свет и тепло. В прошлом люди считали, что такая лампа помогает лечить инфекционные болезни — то есть те, которые вызваны микробами. <…> Но сейчас уже понятно, что микробы не боятся ни синего света, ни тепла», — цитирует журнал «Элементы» ученого.

Синий цвет выбран для того, чтобы свет меньше проникал сквозь веки и не слепил глаза. Лечебный эффект от лампы есть, прогревание усиливает ток крови, улучшает обменные процессы в месте прогревания, уменьшает отечность тканей, уменьшает болевые ощущения и другое.

Для борьбы с микробами люди используют специальные лампы, которые тоже на вид светятся синим или фиолетовым цветом — это ультрафиолетовые лампы. Обычное стекло не пропускает ультрафиолет, так что эти лампы делают из специального кварцевого стекла. Поэтому их часто называют кварцевыми лампами, а само облучение помещения — кварцеванием.