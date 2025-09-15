НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт развеял миф о «синей лампе»

Источник:
«Элементы»
249 0
Фото: Андрюша Романов / CC BY 4.0

«Синяя лампа» (рефлектор Минина) не убивает микробов и не обладает обеззараживающим действием. Весь эффект от действия прибора сводится к прогреванию, рассказал эксперт Тимофей Чернов. 

 «Это обычная лампочка, только из синего стекла, с вогнутым зеркалом, которое фокусирует свет и тепло. В прошлом люди считали, что такая лампа помогает лечить инфекционные болезни — то есть те, которые вызваны микробами. <…> Но сейчас уже понятно, что микробы не боятся ни синего света, ни тепла», — цитирует журнал «Элементы» ученого.

Синий цвет выбран для того, чтобы свет меньше проникал сквозь веки и не слепил глаза. Лечебный эффект от лампы есть, прогревание усиливает ток крови, улучшает обменные процессы в месте прогревания, уменьшает отечность тканей, уменьшает болевые ощущения и другое.

Для борьбы с микробами люди используют специальные лампы, которые тоже на вид светятся синим или фиолетовым цветом — это ультрафиолетовые лампы. Обычное стекло не пропускает ультрафиолет, так что эти лампы делают из специального кварцевого стекла. Поэтому их часто называют кварцевыми лампами, а само облучение помещения — кварцеванием.

Выхлопы автомобилей способствуют развитию деменции
Еще по теме
Ученый назвал максимальный срок человеческой жизни
Врачи вытащили из мозга мужчины живого червя длиной 18 сантиметров
Сильнейшие психологи поделятся опытом на форуме «Психология будущего»
Выхлопы автомобилей способствуют развитию деменции
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Мигрантов-нелегалов начали выдворять из России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег