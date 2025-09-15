НАВЕРХ
СВР заявила о подготовке Евросоюзом «майдана» в Сербии

Источник:
Sibnet.ru
Беспорядки в Сербии
Беспорядки в Сербии
Фото: SergioOren / CC BY 4.0

Евросоюз готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство», — говорится в сообщении.

По данным СВР, беспорядки в Сербии с активным участием студентов во многом стали продуктом подрывной деятельности Евросоюза. Он «качнуть» ситуацию в свою пользу, упор делается на «промывание мозгов» молодежи и рекламу так называемого «светлого европейского будущего».

«Лживые обещания еврочиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой. Расплачиваться за эту постоянно отдаляющуюся перспективу придется завоеваниями и памятью предков. Гордый и сплоченный сербский народ не нужен Евросоюзу», — отметили в разведке.

СВР добавила, что план ЕС дает сбой из-за сильных патриотических настроений в стране, объединяющего влияния Сербской православной церкви, а также памяти о бомбардировках НАТО, которые привели к распаду государства.

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Протестующие требуют президента Александра Вучича и проведения досрочных парламентских выборов.

Вучич обвинил режиссера Кустурицу в подготовке переворота
Политика #Мир
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏