Евросоюз готовит майдан в Сербии, чтобы привести к власти лояльных политиков, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Цель европейского либерального мейнстрима — привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство», — говорится в сообщении.

По данным СВР, беспорядки в Сербии с активным участием студентов во многом стали продуктом подрывной деятельности Евросоюза. Он «качнуть» ситуацию в свою пользу, упор делается на «промывание мозгов» молодежи и рекламу так называемого «светлого европейского будущего».

«Лживые обещания еврочиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой. Расплачиваться за эту постоянно отдаляющуюся перспективу придется завоеваниями и памятью предков. Гордый и сплоченный сербский народ не нужен Евросоюзу», — отметили в разведке.

СВР добавила, что план ЕС дает сбой из-за сильных патриотических настроений в стране, объединяющего влияния Сербской православной церкви, а также памяти о бомбардировках НАТО, которые привели к распаду государства.

Протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате которого погибли 16 человек. Протестующие требуют президента Александра Вучича и проведения досрочных парламентских выборов.