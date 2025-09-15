Четвертый сезон сериала «Ведьмак» выйдет 30 октября

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Ведьмак» и назвал дату его выхода на экраны.

Ролик демонстрирует Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии, которого ранее играл Генри Кавилл. В полутораминутном тизере Геральт сражается с призраком и побеждает, применив знак Ирден.

Также Netflix опубликовал постер и кадры с Геральтом, Цири (Фрейя Аллан), Йеннифэр (Аня Чалотра), Лютиком (Джои Бэти) и Регисом, образ которого воплотил Лоуренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»).

В новом сезоне героям предстоит пройти порознь по охваченному войной Континенту, встречая по пути как врагов, так и союзников.

«Если они смогут принять и возглавить группы изгоев, среди которых окажутся, у них появится шанс пережить боевое крещение — и вновь обрести друг друга», — цитирует официальный синопсис четвертого сезона Deadline.

Новые серии появятся на Netflix 30 октября.



