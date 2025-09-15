НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Четвертый сезон сериала «Ведьмак» выйдет 30 октября

Источник:
Deadline
151 0
Фото: © Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Ведьмак» и назвал дату его выхода на экраны.

Ролик демонстрирует Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии, которого ранее играл Генри Кавилл. В полутораминутном тизере Геральт сражается с призраком и побеждает, применив знак Ирден.

Также Netflix опубликовал постер и кадры с Геральтом, Цири (Фрейя Аллан), Йеннифэр (Аня Чалотра), Лютиком (Джои Бэти) и Регисом, образ которого воплотил Лоуренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»).

В новом сезоне героям предстоит пройти порознь по охваченному войной Континенту, встречая по пути как врагов, так и союзников.

«Если они смогут принять и возглавить группы изгоев, среди которых окажутся, у них появится шанс пережить боевое крещение — и вновь обрести друг друга», — цитирует официальный синопсис четвертого сезона Deadline.

Новые серии появятся на Netflix 30 октября.


Еще по теме
Объявлены победители премии «Эмми — 2025»
ТВ-3 покажет кассового «Волшебника Изумрудного города»
Лучшие российские фильмы и сериалы-мюзиклы последних лет
«Возвращение в Сайлент Хилл» официально покажут в России
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
Газманов запустил новый танцевальный вирусный тренд. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава МИД Германии пригрозил России
Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского
Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама
Путин наградил Медведева орденом
Топ комментариев

Egorka72

В Сибирской глубинке ещё одна проблема есть, и про неё в статье ни слова....., отсутствие рабочих мест....

Danilon

"активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом." Как чиновники себе это представляют...

Qprovessional

Когда Иркутская область обложена налогом 88%, а оставлено только 12% на поддержание штанов, о какой стабилизации...

Denis CENTR

Побольше запретов и всяких «традиционных ценностей», и вот вам вымирание в чистом виде😏