Объявлены победители премии «Эмми — 2025»

Церемония вручения самой престижной телевизионной награды — «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе в 77 раз. Ведущим премии стал комик Нейт Баргатзе, в числе триумфаторов: «Переходный возраст», «Киностудия» и «Больница Питт».

Лидером по числу статуэток стала «Киностудия» Сета Рогена, получившая сразу 13 наград, в том числе, за лучший комедийный сериал. Сам Роген был признан лучшим комедийным актером и разделил победы за лучшую режиссуру и лучший сценарий в комедии с Эваном Голдбергом..

кадр из сериала "Киностудия" (реж. Эван Голдберг, Сет Роген) Фото: © Apple TV+

Лучшим драматическим сериалом была признана «Больница Питт», а Ноа Уайли забрал статуэтку, как лучший драматический актер, опередив Педро Паскаля («Одни из нас»), Гэри Олдмана («Медленные лошади») и Адами Скотта («Разделение»).

кадр из сериала "Больница Питт" (реж. Аманда Марсалис, Джон Уэллс) Фото: © HBO Max

Награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» вручили Бритт Лауэр («Разделение»), а ее коллега Трэмелл Тиллман получил статуэтку как лучший актер второго плана в категории «Драма».

кадр из сериала "Разделение" (реж. Бен Стиллер, Джессика Ли Ганье) Фото: © Apple TV+

Лучшим режиссером драматического сериала признали Адама Рэндолла («Медленные лошади»), а лучшим сценаристом — Дэна Гилроя («Андор»).

Триумфатором среди мини-сериалов стал «Переходный возраст». Британская драма от Netflix получила основную награду, а также статуэтки за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

кадр из мини-сериала "Переходный возраст" (реж. Фил Барантини) Фото: © Netflix

Кроме того, Стивен Грэм был признан лучшим актером, а Эрин Доэрти и Оуэн Купер получили «Эмми» как лучшие актеры второго плана.

«Эмми» считается одной из самых престижных наград в мире телевидения, наряду с «Оскаром» в кинематографе и «Грэмми» в музыкальной индустрии.