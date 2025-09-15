Объявлены победители премии «Эмми — 2025»

Церемония вручения самой престижной телевизионной награды — «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе в 77 раз. Ведущим премии стал комик Нейт Баргатзе, в числе триумфаторов: «Переходный возраст», «Киностудия» и «Больница Питт».
Лидером по числу статуэток стала «Киностудия» Сета Рогена, получившая сразу 13 наград, в том числе, за лучший комедийный сериал. Сам Роген был признан лучшим комедийным актером и разделил победы за лучшую режиссуру и лучший сценарий в комедии с Эваном Голдбергом..
Лучшим драматическим сериалом была признана «Больница Питт», а Ноа Уайли забрал статуэтку, как лучший драматический актер, опередив Педро Паскаля («Одни из нас»), Гэри Олдмана («Медленные лошади») и Адами Скотта («Разделение»).
Награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» вручили Бритт Лауэр («Разделение»), а ее коллега Трэмелл Тиллман получил статуэтку как лучший актер второго плана в категории «Драма».
Лучшим режиссером драматического сериала признали Адама Рэндолла («Медленные лошади»), а лучшим сценаристом — Дэна Гилроя («Андор»).
Триумфатором среди мини-сериалов стал «Переходный возраст». Британская драма от Netflix получила основную награду, а также статуэтки за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
Кроме того, Стивен Грэм был признан лучшим актером, а Эрин Доэрти и Оуэн Купер получили «Эмми» как лучшие актеры второго плана.
«Эмми» считается одной из самых престижных наград в мире телевидения, наряду с «Оскаром» в кинематографе и «Грэмми» в музыкальной индустрии.