Трамп объяснил, что мешает разговору Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга», и это мешает их диалогу, заявил президент США Дональд Трамп.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — прокомментировал Трамп журналистам вероятность проведения трехсторонней встречи, к которой он ранее призывал.

По мнению Трампа, ему, вероятно, потребуется вести переговорный процесс самому из-за взаимоотношений, сложившихся между российским и украинским коллегами.

Трамп в середине августа встречался и с Путиным, и с Зеленским. После он говорил о подготовке двусторонней встречи лидеров России и Украины, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.