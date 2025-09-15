Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел втрое

Спрос на туристические поездки в Китай вырос втрое после введения безвизового въезда в страну. Подавляющее число туров бронировалось на курортный остров Хайнань, следует из исследования «Росгосстраха» и сервиса бронирования туров Travelata.

За неделю доля путевок в Китай достигла 3,9% от общего числа брони. До 90% туров россияне заказывают на Хайнань. Средняя стоимость поездки туда составляет 202 тысячи рублей. Путешествие в Пекин дешевле — 165 тысяч, в Шанхай — 149 тысяч рублей.

Обычно россияне предпочитают четырех- и пятизвездочные отели с системой питания, включающей не только завтраки (82% случаев), но и ужин (12-13%). Также туристы покупают медицинские страховки на время поездки. Рост потока российских туристов в Китай благодаря безвизовому режиму прогнозируется 30-40%, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.

Китайские власти установили безвизовый режим для россиян с 15 сентября. Он продлится до 14 сентября 2026 года. Теперь для въезда в КНР на 30 дней достаточно обычного загранпаспорта.



