Кадыров высказался о многочисленных наградах сына Адама

Sibnet.ru
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров
Незаслуженных наград у Адама Кадырова нет, заявил его отец и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

По словам главы Чечни, у сына уже есть богатый опыт, знания и практика. Он напомнил, что был молодым, когда стал первым вице-премьером правительства региона.

«Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше», — отметил Кадыров.

Адаму Кадырову 17 лет, он третий сын и седьмой ребенок в семье. Помощник главы Чечни и глава Службы безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Также имеет ряд наград регионов России и общественных наград.

Политика #Россия
