Кандидатуру Краснова рассмотрят на пост председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в понедельник, 15 сентября рассмотрит кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда.

«В 09.30 (мск) подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Должность пост председателя Верховного суда остается вакантной с 22 июля — после смерти Ирины Подносовой. Обязанности председателя высшей инстанции исполняет зампред Юрий Иваненко.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 25 августа завершила прием заявлений на должность председателя Верховного суда. Игорь Краснов стал единственным, кто подал заявление.

СПРАВКА. По информации Генпрокуратуры Краснову 50 лет. Родом из Архангельска. Получив образование юриста, с 1997 года работал в органах прокуратуры. В 2006 году переехал в Москву, приступив к работе в центральном аппарате Генпрокуратуры. Через год перешел в недавно созданный Следственный комитет. В 2016-м стал заместителем главы СК России, с 2020 года — генеральный прокурор РФ.

В период работы в СК расследовал дело о покушении на Анатолия Чубайса, убийство Бориса Немцова, дело «белгородского стрелка», хищения на космодроме Восточный.

На посту Генпрокурора Краснов провел чистку в рядах ведомства, объявил войну коррупции во власти, стал инициатором более открытого взаимодействия с гражданами, организовал прокурорский контроль частичной мобилизации, в результате чего домой вернулись около 9 тысяч незаконно мобилизованных.

Одной из самых резонансных инициатив стал пересмотр приватизации. Обеспокоенность выразили бизнес-сообщество и глава Минэкономразвития. Тогда президент Владимир Путин заверил, что речи о деприватизации не идет. Однако сам Краснов через какое-то время сообщил о возвращению государству ряда предприятий, в том числе оборонных заводов.