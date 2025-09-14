Российское законодательство запрещает сбор некоторых видов грибов, за нарушения предусмотрены штрафы и даже лишение свободы, предупредила доктор юридических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Сезонных ограничений для сбора грибов нет, и, согласно Лесному кодексу, граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и для собственных нужд собирать ягоды, грибы и другие пищевые ресурсы. Но есть и запрет.

«Он касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации. Так, в России запрет касается около 41 вида редких грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый», — сказала ТАСС Староверова.

Она напомнила, что нельзя собирать также грибы и другие растения, признающиеся наркотическими средствами в соответствии с законом 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах». За сбор таких грибов предусмотрены штрафы и другие виды наказания.

Кроме того, нахождение граждан может быть запрещено или ограничено в лесах на землях обороны и безопасности и на особо охраняемых природных территориях, таких как заповедники, национальные и природные парки, памятники природы и так далее. За сбор грибов в заповедниках и национальных парках тоже могут быть наложены штрафы, отметила эксперт.

«В некоторых случаях при сборе особо ценных — например, рядовка мацутакэ - или редких видов грибов, занесенных в Красную книгу, например, решеточник красный, грифола курчавая, мухомор шишкообразный и другие, может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность», — обратила внимание Староверова.