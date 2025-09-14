НАВЕРХ
Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

Источник:
Sibnet.ru
Тяжелые встречные бои ведутся в Сумской области, ВСУ перебрасывают новые резервы, сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумской области продолжаются тяжелые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу», — рассказал ТАСС источник.

Ранее в силовых структурах сообщили, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города, единовременно выплачивая добровольцам 30 тысяч гривен (около 61,2 тысячи рублей), добавили источники.

