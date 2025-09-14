Реакция Трампа на дроны над Польшей поразила Европу

Сдержанная реакция президента Дональда Трампа на появление беспилотников над Польшу разочаровала союзников США по НАТО, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша два десятка беспилотников появились над территорией Польши. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

Европа расценилареакцию Трампа на инцидент в Европе как проявление его политики «Америка прежде всего», которая предполагает, что европейские страны должны сами обеспечивать свою безопасность.

«Этот эпизод подчеркивает, что Трамп в отличие от других президентов со времен [Франклина] Рузвельта не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», — сказал бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

По словам источников, европейские политики восприняли заявления американского президента с «разочарованием» и даже «тревогой «Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что мы можем», — высокопоставленный германский чиновник.

Дипломат одной из восточноевропейских стран назвал реакцию США «оглушающей тишиной».