НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Реакция Трампа на дроны над Польшей поразила Европу

Источник:
Reuters
398 2
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Сдержанная реакция президента Дональда Трампа на появление беспилотников над Польшу разочаровала союзников США по НАТО, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша два десятка беспилотников появились над территорией Польши. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

Европа расценилареакцию Трампа на инцидент в Европе как проявление его политики «Америка прежде всего», которая предполагает, что европейские страны должны сами обеспечивать свою безопасность.

«Этот эпизод подчеркивает, что Трамп в отличие от других президентов со времен [Франклина] Рузвельта не считает безопасность Европы центральным элементом безопасности США», — сказал бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

По словам источников, европейские политики восприняли заявления американского президента с «разочарованием» и даже «тревогой «Мы не можем ни в чем полагаться на США с этой администрацией. Но мы должны притворяться, что мы можем», — высокопоставленный германский чиновник.

Дипломат одной из восточноевропейских стран назвал реакцию США «оглушающей тишиной».

Еще по теме
Жителям КНДР запретили произносить слово «гамбургер»
Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
Мессенджер Discord заменил правительство Непала
НАТО запустит против России «Восточного часового»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (2)
Картина дня
Реакция Трампа на дроны над Польшей поразила Европу
Три росгвардейца погибли при взрыве ж/д путей
Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
Мессенджер Discord заменил правительство Непала
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
70
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег