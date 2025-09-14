НАВЕРХ
Российский грузовик доставил на МКС «Вампира»

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, следует из прямой трансляции «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» стартовала 11 сентября с космодрома Байконур. Полет корабля до станции занял порядка 50 часов. Грузовик доставил к орбитальной станции более 2,5 тонны грузов.

В частности, на МКС привезли более 1,1 тонны сухих материалов для экипажа МКС-73 и систем станции, 870 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды для экипажа и 50 килограммов воздуха для пополнения атмосферы станции.

В списке грузов: оборудование «Антисептик», «Вампир», Структура, «Антимаг-М», новый скафандр «Орлан-МКС» №7 и уникальная установка для синтеза полупроводниковых материалов в космосе «Экран-М».

Какое оборудование привезли

Установку «Экран-М» разработали ученые Института физики полупроводников СО РАН. В ходе экспериментов она должна подтвердить преимущества космического вакуума для создания высокочистых полупроводников.

В отличие от земных установок, требующих сложного и дорогостоящего оборудования для достижения сверхвысокого вакуума, в космосе необходимые параметры достигаются естественным образом, позволяя повысить чистоту получаемых материалов.

«Орлан-МКС» №7 — новая модификация скафандра для российских космонавтов. Она отличается увеличенной автономностью — теперь можно будет работать за пределами МКС до восьми часов подряд.

Скафандр «Орлан-МКС»
Скафандр «Орлан-МКС»
Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

Отличить скафандры модели №7 от предыдущих моделей серии «Орлан-МКС» можно по более светлому, практически белому цвету ткани внешней оболочки. А также по костюму водяного охлаждения — они черные, а не синие.

Интересно, что аббревиатура «МКС» в названии скафандра не означает «Международная космическая станция», а расшифровывается «Модернизированный, Компьютеризированный, Синтетический».

Установка «Вампир», несмотря на свое устрашающее название, предназначена для абсолютно мирного эксперимента — выращивания кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации.

