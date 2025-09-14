НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названы главные преимущества российских танков

Источник:
Sibnet.ru
115 0

Преимущество российских танков заключается в их проходимости и надежности, а главными недостатками западных конкурентов являются большая масса и габариты, рассказал журналистам член экипажа танка Т-90МС.

Экипаж танка в начале 2025 года представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в ОАЭ. Представитель экипажа в интервью РИА Новости отметил, что западные производители не представили на выставке ничего сверхъестественного.

«Нас удивило, почему у многих зарубежных производителей есть перекос в сторону колесной техники. Почему-то каждая страна представляет технику на колесном ходу. На наш взгляд, гусеницы надежней», — отметил он.

Специалист также указал, что его удивил высокий силуэт у иностранной бронетехники. Россия выпускает танки с низким силуэтом, чтобы снижать заметность машины на поле боя. По его словам, высота иностранных машин достигает 3,5 метров, что является недостатком.

Еще по теме
Российские «Искандеры» заметили на польской границе. ВИДЕО
Российские истребители отработали удар «Кинжалом»
Ростех рассказал об уникальности комплекса «Панцирь‑МЕ». ВИДЕО
Мини‑ЗРК для борьбы с дронами создали в России
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
70
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег