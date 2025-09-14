Названы главные преимущества российских танков

Преимущество российских танков заключается в их проходимости и надежности, а главными недостатками западных конкурентов являются большая масса и габариты, рассказал журналистам член экипажа танка Т-90МС.

Экипаж танка в начале 2025 года представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в ОАЭ. Представитель экипажа в интервью РИА Новости отметил, что западные производители не представили на выставке ничего сверхъестественного.

«Нас удивило, почему у многих зарубежных производителей есть перекос в сторону колесной техники. Почему-то каждая страна представляет технику на колесном ходу. На наш взгляд, гусеницы надежней», — отметил он.

Специалист также указал, что его удивил высокий силуэт у иностранной бронетехники. Россия выпускает танки с низким силуэтом, чтобы снижать заметность машины на поле боя. По его словам, высота иностранных машин достигает 3,5 метров, что является недостатком.