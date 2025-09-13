Разгадана тайна марсианского «облака-призрака»

Международная группа астрономов раскрыла загадку удивительного «облака-призрака» над 20-километровым спящим вулканом Арсия на Марсе. Результаты исследования были представлены на конференции Europlanet Science Congress.

В научной среде облако получило название Arsia Mons Elongated Cloud. Оно появляется каждую зиму и растет с невероятной скоростью. Его тонкая, длинная форма напоминает хвост, состоит оно из воды и льда и может растягиваться в длину до 1,8 тысячи километров.

Гигантское «облако-призрак» на Марсе Фото: © ESA

Аномальное облако образуется каждый марсианский год, совпадая с периодом южного солнцестояния. Оно формируется каждый день на протяжении примерно трех месяцев, а затем исчезает.

Метеорологический феномен ученые долгое время пытались воспроизвести через компьютерные модели марсианской атмосферы, учитывая все известные факторы, включая высокую запыленность воздуха. Однако ничего не получалось.

Тайна раскрыта

На этот раз исследователям удалось найти решение — оказалось, что модели не учитывали необычно высоких концентраций водяного пара. Оказалось, именно такие условия позволяют облаку принимать знакомую вытянутую форму.

Ученые выяснили, что в утренние часы рядом с марсианским вулканом возникает «холодный карман», где температура на 30 градусов ниже окружающей. В этих зонах фиксировалось перенасыщение водяного пара в 100 тысяч раз.

В результате становится возможным стремительный рост необычного облака с длинным хвостом, который после наступления марсианского дня расплывается в широкую полосу и постепенно исчезает.

Открытие не только объясняет загадку «облака-призрака», но и дает ключ к пониманию климата Марса. Скорее всего, другие облака на Красной планете тоже могут формироваться данным способом.