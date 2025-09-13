НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Разгадана тайна марсианского «облака-призрака»

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Международная группа астрономов раскрыла загадку удивительного «облака-призрака» над 20-километровым спящим вулканом Арсия на Марсе. Результаты исследования были представлены на конференции Europlanet Science Congress.

В научной среде облако получило название Arsia Mons Elongated Cloud. Оно появляется каждую зиму и растет с невероятной скоростью. Его тонкая, длинная форма напоминает хвост, состоит оно из воды и льда и может растягиваться в длину до 1,8 тысячи километров.

Гигантское «облако-призрак» на Марсе
Гигантское «облако-призрак» на Марсе
Фото: © ESA

Аномальное облако образуется каждый марсианский год, совпадая с периодом южного солнцестояния. Оно формируется каждый день на протяжении примерно трех месяцев, а затем исчезает.

Метеорологический феномен ученые долгое время пытались воспроизвести через компьютерные модели марсианской атмосферы, учитывая все известные факторы, включая высокую запыленность воздуха. Однако ничего не получалось.

Тайна раскрыта

На этот раз исследователям удалось найти решение — оказалось, что модели не учитывали необычно высоких концентраций водяного пара. Оказалось, именно такие условия позволяют облаку принимать знакомую вытянутую форму.

Ученые выяснили, что в утренние часы рядом с марсианским вулканом возникает «холодный карман», где температура на 30 градусов ниже окружающей. В этих зонах фиксировалось перенасыщение водяного пара в 100 тысяч раз.

В результате становится возможным стремительный рост необычного облака с длинным хвостом, который после наступления марсианского дня расплывается в широкую полосу и постепенно исчезает.

Открытие не только объясняет загадку «облака-призрака», но и дает ключ к пониманию климата Марса. Скорее всего, другие облака на Красной планете тоже могут формироваться данным способом.

Тема: Человек и космос
Российский грузовик доставил на МКС «Вампира»
Аномальная эволюция началась на объекте 3I/ATLAS
Магнитная буря накроет Землю на выходных
Признаки жизни обнаружили на Марсе. ФОТО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
Путин открыл Национальный космический центр. ФОТО
Российские «Искандеры» заметили на польской границе. ВИДЕО
Мессенджер Discord заменил правительство Непала
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
70
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
16
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег