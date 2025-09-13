НАВЕРХ
Численность населения Сибири стабилизируют

Власти России намерены стабилизировать численность населения в Сибирском федеральном округе, соответствующее распоряжение подготовил кабмин.

Правительство также внесло изменения в стратегию социально-экономического развития округа, которая рассчитана на десять лет — до 2035 года, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Ответственные — Минтруд, Минздрав, МВД и власти регионов.

Результатом работы ведомств и чиновников должны стать снижение смертности, активное переселение в Сибирь соотечественников, проживающих за рубежом. Работа начнется в 2025 году.

С 1991 года население Сибири сократилось на 12%. На начало 2025 года в Сибирском федеральном округе проживали чуть больше 16 миллионов человек, следует из данных Росстата. Ежегодно из Сибири уезжают порядка 287 тысяч экономически активных жителей.

Политика #Россия
