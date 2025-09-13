НАВЕРХ
Аномальная эволюция началась на объекте 3I/ATLAS

Источник:
Sibnet.ru
196 0

Аномальная эволюция началась на пролетающем через Солнечную систему межзвездном объекте 3I/ATLAS, написал в своем блоге астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб.

Ученый указал, что на объекте начали появляться небольшие, оптически яркие ледяные частицы, из-за чего изменилась непрозрачность хвоста, который оставляет за собой 3I/ATLAS. В результате цвет объекта поменялся с красного на зеленый.

Объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года между орбитами Марса и Юпитера, примерно в 280 миллионах километров от Земли. Согласно расчетам, 29 октября 3I/ATLAS достигнет ближайшей к Солнцу точки — перигелия.

Из-за аномального поведения первоначально звучали версии, что3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетной цивилизации. Однако в дальнейшем астрофизики подтвердили, что 3I/ATLAS — комета.

3I/ATLAS является лишь третьим в истории наблюдений межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему: до этого астрономы зафиксировали астероид Оумуамуа (2017 год) и комету 2I/Борисова (2019 год). 

