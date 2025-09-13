Трамп назвал условие «финальных» санкций против России

Президент США Дональд Трамп направил странам НАТО письмо, в котором назвал главное условие введения «финальных» санкций против России. Документ опубликован на странице Трампа в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, но для этого все члены военного альянса должны действительно прекратить закупать российскую нефть и другие ресурсы.

«Если НАТО сделает как я скажу, эта война закончится быстро и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а так же время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — отметил Трамп.

Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.