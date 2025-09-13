Россия проиграла чемпионат мира по выкапыванию могил

Чемпионат мира по копке могил прошел в Венгрии, российская команда заняла на турнире последнее место.

Необычное мероприятие проводится с 2016 года Венгерской ассоциацией операторов и обслуживающих кладбища, пишет «Комсомольская правда». Главная цель соревнований — повышение престижа профессии могильщика, а также демонстрация мастерства.

Россию представляла команда от Новосибирского крематория. Участники соревновались в командах по два человека. Задача заключалась в том, чтобы за ограниченное время вырыть могилу, соответствующую строгим стандартам.

Оценка производилась по скорости, точности размеров и эстетике выполненной работы. При этом есть ограничение по времени — не более двух часов. В прошлом году победившая команда выполнила задачу за 1 час 32 минуты и 8 секунд.

Отмечается, что условия турнира в этом году оказались сложными — участники работали с тяжелым грунтом при высокой температуре воздуха. Чемпионами в итоге стали хозяева — команда из Венгрии.