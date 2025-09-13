НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия проиграла чемпионат мира по выкапыванию могил

Источник:
Sibnet.ru
371 4

Чемпионат мира по копке могил прошел в Венгрии, российская команда заняла на турнире последнее место.

Необычное мероприятие проводится с 2016 года Венгерской ассоциацией операторов и обслуживающих кладбища, пишет «Комсомольская правда». Главная цель соревнований — повышение престижа профессии могильщика, а также демонстрация мастерства.

Россию представляла команда от Новосибирского крематория. Участники соревновались в командах по два человека. Задача заключалась в том, чтобы за ограниченное время вырыть могилу, соответствующую строгим стандартам.

Оценка производилась по скорости, точности размеров и эстетике выполненной работы. При этом есть ограничение по времени — не более двух часов. В прошлом году победившая команда выполнила задачу за 1 час 32 минуты и 8 секунд.

Отмечается, что условия турнира в этом году оказались сложными — участники работали с тяжелым грунтом при высокой температуре воздуха. Чемпионами в итоге стали хозяева — команда из Венгрии.

Еще по теме
Каждый пятый россиянин не пользуется интернетом
Глава Бурятии поставил мужчинам задачу «нести жен в спальню»
Симоньян рассказала о состоянии после операции
Система электронного голосования впервые заработает в СИЗО
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Обсуждение (4)
Картина дня
Трамп назвал условие «финальных» санкций против России
Российская армия отработала бомбовые удары на границах ЕС
Мессенджер Discord заменил правительство Непала
Россия проиграла чемпионат мира по выкапыванию могил
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
70
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
22
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий