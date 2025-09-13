НАВЕРХ
Представлен тактический смартфон Nokia

Источник:
Sibnet.ru
127 0
Mission-Safe Phone
Mission-Safe Phone
Фото: © Nokia

Nokia запустила новое направление бизнеса — HMD Secure, в рамках которого под брендом финской компании представлен защищенный смартфон Mission-Safe Phone.

Mission-Safe Phone позиционируется как «тактический смартфон» для корпоративных пользователей, государственных структур, военных и спецслужб, пишет портал MT.

Помимо базовой версии, компания анонсировала модификации Mission-Safe Pro и Mission-Safe Ultra, однако их характеристики пока не раскрываются.

Смартфон оснащен 6,32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, чипсетом Qualcomm Dragonwing Q-6690, который разработан на базе Snapdragon 7 Gen 4, а также 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Mission-Safe Phone также имеет двойную 50-мегапиксельную камеру, разъемы USB Type-C 3.1 и Fusion Connector 3.1, Wi-Fi 7, повышенный уровень защиты IP69K. Новинка соответствует военному стандарту MIL-STD-810H.

Хайтек #Смартфоны
Обсуждение (0)
