Группировка ВСУ в Харьковской области попала в окружение

Источник:
Sibnet.ru
Группа 143-й отдельной механизированной бригады в Харьковской области попала в окружение, рассказал журналистам анонимный источник в российских силовых структурах.

«Идет уничтожение группы ВСУ. Речь о 143-й отдельной механизированной бригаде, усиленной военнослужащими 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Она попала в окружение в лесном массиве возле Амбарного», — цитирует источник ТАСС.

Украинские войска продолжают наращивать численность на харьковском направлении. На сумском и харьковском направлениях в настоящее время действуют формирования более 40 бригад и полков ВСУ, которые были стянуты со всех участков фронта.

За прошедшую неделю российские войска успешно продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье.

