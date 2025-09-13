Бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на учениях «Запад-2025», сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов», — отмечается в сообщении.

Летчики дальней авиации разыграли эпизод атаки на условного противника, направленной на нарушение системы управления и уничтожение критически важных объектов. Экипажи действовали в составе пар и наносили авиаудары с высоты около километра.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить уровень взаимодействия и полевой выучки группировок войск.