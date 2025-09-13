НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия отработала бомбовые удары на границах ЕС

Источник:
Sibnet.ru
302 2
Ракетоносец Ту-22М
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли бомбовый удар по объектам условного противника на учениях «Запад-2025», сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов», — отмечается в сообщении.

Летчики дальней авиации разыграли эпизод атаки на условного противника, направленной на нарушение системы управления и уничтожение критически важных объектов. Экипажи действовали в составе пар и наносили авиаудары с высоты около километра.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Цель маневров — улучшить уровень взаимодействия и полевой выучки группировок войск.

Оборона #Армия
