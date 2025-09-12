НАВЕРХ
НАТО запустит против России «Восточного часового»

НАТО запустит операцию «Восточный часовой» против России, она позволит укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек альянса Марк Рютте.

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу», — цитирует Рютте РБК.

Глава НАТО уточнил, что в операции будут задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

Запланированные в рамках «Восточного часового» мероприятия затронут весь восточный фланг НАТО, однако конкретные действия пока остаются засекреченными.

Оборона #Армия #Мир
