Трамп заявил, что надеется на смертную казнь для убийцы Кирка

Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Американские силовики задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Он задержан», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в интервью Fox News.

На вопрос, считают ли власти, что подозреваемый действовал в одиночку, Трамп ответил утвердительно. При этом пока неизвестно, был ли преступник частью криминальной группы, добавил он. «По сути, его сдал кто-то очень близкий к нему», — уточнил президент.

Глава Белого дома заявил, что виновный в убийстве Кирка заслуживает самое суровое наказание. «Я надеюсь, что его признают виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь», — сказал Трамп. 

В среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Он получил тяжелое ранение в шею и умер в больнице.

