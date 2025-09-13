НАВЕРХ
ТВ-3 покажет кассового «Волшебника Изумрудного города»

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»
Фото: © предоставлено пресс-службой «Централ Партнершип»

ТВ-3 покажет новую экранизацию сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет практически не изменился. Девочка Элли и ее пес Тотошка из-за урагана попадают в волшебную страну. Вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом ей надо дойти по дороге из желтого кирпича до волшебника Гудвина, который сможет исполнить все заветные желания.

Элли сыграла 10-летняя актриса Екатерина Червова. Роль Бастинды досталась Светлане Ходченковой, Юрий Колокольников — Железный Дровосек, Евгений Чумак — Страшила.

Фильм вышел в прокат 1 января. Лента стала четвертой самой кассовой лентой в истории проката России, заработав по итогам более двух недель в кинотеатрах 3,096 миллиарда рублей.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — в эфире ТВ-3 13 сентября в 19.00.

