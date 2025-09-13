НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Центризбирком пообещал россиянам защиту на выборах

Источник:
«Парламентская газета»
Россия в дни выборов может столкнуться с новой угрозой — попытками исказить информационное пространство при помощи продвинутых технологий искусственного интеллекта, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«На своем уровне пытаемся защититься, поскольку мы прекрасно понимаем — это будет нарастать. Сейчас изучаем и зарубежный опыт. Искусственный интеллект будет активно применяться для создания дипфейков и для искажения информационного пространства, создания смысловых галлюцинаций, мы говорим об электоральной сфере», — приводит «Парламентская газета» слова Памфиловой.

Она отметила, что отдельно планируется защита избирателей от физических атак. Так, по словам Памфиловой, на территории восьми приграничных регионов предусмотрены свыше 6,5 тысячи резервных помещений в связи с риском атак со стороны Украины.

Помимо прочего, в Курской области будут применять еще одну форму голосования — на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в других местах, которые будут пригодны для проведения голосования. Точно так же организуют выборный процесс на Камчатке, где сохраняется угроза землетрясений.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводятся прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов.

Политика #Россия
Обсуждение (1)
