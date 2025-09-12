Банк России снизил ключевую ставку

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт — до 17% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — сказано в сообщении.

При этом Банк России намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По итогам августа Росстат впервые за три года зафиксировал месячную дефляцию — цены снизились на 0,4%. Годовая инфляция по итогам последнего летнего месяца снизилась с 8,79 до 8,14%, оценивало Минэкономразвития.