Китай ударом зонда изменит траекторию астероида

Китай планирует в 2025 году повторить американский эксперимент по изменению траектории астероида в рамках системы «планетарной обороны». Об этом рассказал главный конструктор китайской программы исследования Луны и директор Лаборатории исследования дальнего космоса У Вэйжэнь.

Космический зонд ударит в околоземный астероид. По расчету, столкновение сместит его всего на три-пять сантиметров. Это небольшое изменение уже через три месяца отклонит траекторию астероида примерно на тысячу километров от первоначальной, пишет Naked Science.



Зонд будет сопровождать спутник-«наблюдатель», который отследит результаты воздействия на астероид с близкой дистанции. Если эксперимент увенчается успехом, Китай станет второй страной после США, способной изменить орбиту астероида. NASA успешно провело такой эксперимент 26 сентября 2022 года.



У Вэйжэнь отметил, что Китаю требуется создать собственную систему планетарной обороны, для обнаружения, раннего оповещения и отражения угрозы от космических тел.