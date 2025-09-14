НАВЕРХ
Китай ударом зонда изменит траекторию астероида

Naked Science
Китай планирует в 2025 году повторить американский эксперимент по изменению траектории астероида в рамках системы «планетарной обороны». Об этом рассказал главный конструктор китайской программы исследования Луны и директор Лаборатории исследования дальнего космоса У Вэйжэнь.

Космический зонд ударит в околоземный астероид. По расчету, столкновение сместит его всего на три-пять сантиметров. Это небольшое изменение уже через три месяца отклонит траекторию астероида примерно на тысячу километров от первоначальной, пишет Naked Science. 

Зонд будет сопровождать спутник-«наблюдатель», который отследит результаты воздействия на астероид с близкой дистанции. Если эксперимент увенчается успехом, Китай станет второй страной после США, способной изменить орбиту астероида. NASA успешно провело такой эксперимент 26 сентября 2022 года.

У Вэйжэнь отметил, что Китаю требуется создать собственную систему планетарной обороны, для обнаружения, раннего оповещения и отражения угрозы от космических тел.

Космонавтам доставят новый скафандр

