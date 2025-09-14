Росгвардию вооружили танками и артиллерией

Росгвардии получила танковые подразделения и увеличила мощь своей артиллерии, сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

«За счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии», — приводит пресс-служба Росгвардии и слова Золотова.

По его словам, за время СВО войска национальной гвардии претерпели качественные изменения, способствовавшие повышению их боевого потенциала, укреплению системы управления и всестороннего обеспечения, а также появлению новых специальностей и компетенций у личного состава.

«К участию в специальной военной операции привлекались все артиллерийские подразделения и части ведомства, в ходе которой ими выполнено более 60 тысяч огневых и тактических задач», — уточнил Золотов.

Он отметил, что в Росгвардии реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии. «Впервые на вооружение приняты танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня», — добавил Золотов.