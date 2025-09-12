НАВЕРХ
Трамп счел появление дронов над Польшей ошибкой

Источник:
ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками в Польше был вызван выходом этих летательных аппаратов из-под контроля.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша два десятка беспилотников появились над территорией Польши. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

«Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но, несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они [беспилотники] были рядом с границей [Польши]. Мне это не нравится», — приводит ТАСС заявление Трампа.

По его словам, он «недоволен этим, всей этой ситуацией».

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.

Объекты для поражения на территории Польши не планировались. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной «по данной теме».

