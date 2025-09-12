НАВЕРХ
Врачи вытащили из мозга мужчины живого червя длиной 18 сантиметров

Hi-news.ru
Врачи в Китае достали из мозга жителя живого червя длиной 18 сантиметров. Паразит оказался в теле из-за того, что пациент несколько лет назад проглотил сырой внутренний орган змеи.

Житель пришел в больницу после приступов с потерей сознания, судорогами и пеной изо рта. Врачи провели обследование и нашли в мозге пациента живого паразита. Медики сделали трепанацию черепа и извлекли червя. Мужчина пробыл в больнице десять дней.

Пациент рассказал врачам, что несколько лет назад, ради забавы и спора, проглотил сырой желчный пузырь змеи. Именно так личинка паразита, известная как спарганум, попала в организм и постепенно добралась до мозга. 

Спарганум — это личиночная форма ленточного червя Spirometra mansoni. Он встречается в змеях, лягушках и некоторых птицах. Попадая в человеческий организм, он способен расти годами, разрушая ткани и вызывая тяжелые неврологические проблемы. Заражение может стать даже летальным.

