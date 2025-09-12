НАВЕРХ
Десятки беспилотников атаковали Ленинградскую область

Sibnet.ru
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью в пятницу, 12 сентября, сбили над Ленинградской областью порядка 30 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В результате атаки БПЛА на Ленинградскую область пламя вспыхнуло на одном из судов в порту Приморск, сообщил губернатор.

«Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. <...> В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Позднее губернатор сообщил, что пожарные потушили открытое горение, и «угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет». По его словам, в Приморске также была потушено возгорание на насосной станции.

Всего Россию за ночь атаковало более двух сотен украинских дронов. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны РФ.

